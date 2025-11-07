Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İncesu'da "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:52
        İncesu'da "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Kayseri'nin İncesu ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Mustafa Özkan Anadolu Lisesi tarafından İncesu Belediyesi İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anmaya, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, video gösterimi ve kısa sunumlarla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anıldı.

        Program sonunda konuşan Kaymakam Karakaş, Atatürk'ün sadece bir dönemin değil, her dönemin lideri olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve vatan sevgisinin Türk milletine daima rehber olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu anlamlı günde, tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

