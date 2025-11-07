Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediye Başkanı Yalçın yol yapım çalışmalarını inceledi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin değişik yerlerindeki yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:01
        Talas Belediye Başkanı Yalçın yol yapım çalışmalarını inceledi
        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin değişik yerlerindeki yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Dut Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Halef Hoca Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

        Yalçın, Dut Kavşağı'nın ilçe için önemli bir kesişme noktası olduğunu, yapılan çalışmanın trafiği rahatlatacağını belirterek, "Biz burada istimlak çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ise buranın yapılması için talimat verdi. Çalışmalar sonunda modern ve kullanışlı bir kavşak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 8 milyon liralık yatırım yapılan kavşakta 68 personelle 2 freze makinesi, 2 greyder, 3 kepçe, 3 finisher, 7 silindir ve 28 kamyonun çalıştığına dikkat çeken Başkan Yalçın, toplam 1100 metre uzunluğundaki yola 3 bin 200 ton asfalt serildiğine sözlerine ekledi.

