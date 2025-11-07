Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeniköy Mahallesi'ndeki Pirdede Kur'an Kursu hizmete girdi

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde yaptırılan Pirdede Kur'an Kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniköy Mahallesi'ndeki Pirdede Kur'an Kursu hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde yaptırılan Pirdede Kur'an Kursu açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlanan ve 1 yılda yapımı tamamlanan kursun açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmete sunulan Kur'an Kursu'nun kursiyerlerinin zihinsel, duygusal, sosyal ve dini gelişimini destekleyeceğini kaydetti.

        Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Şu anda Melikgazi'de açılışını yapacağımız, okul, kütüphane, sağlık merkezi, cami ve Kur'an kursları var. Yapacak olduklarımız var. Rabbim her zaman böyle güzel insanlarla çalışmayı ve hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever Arif Şahin de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından yapılan duayla Kur'an kursu hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Protokolü buluşturan açılış Enkap Ambalaj'ın yeni mağazası açıldı
        Protokolü buluşturan açılış Enkap Ambalaj'ın yeni mağazası açıldı
        Kayseri'de 315 bin 44 öğrenci ara tatile girdi
        Kayseri'de 315 bin 44 öğrenci ara tatile girdi
        36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi
        36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi
        Aranması bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Aranması bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın yol yapım çalışmalarını inceledi
        Talas Belediye Başkanı Yalçın yol yapım çalışmalarını inceledi
        İncesu'da "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        İncesu'da "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi