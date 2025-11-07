Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çocuk oyun parkına tuvaletini yapan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de çocuk oyun parkına tuvaletini yapan kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuk oyun parkına tuvaletini yapan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de çocuk oyun parkına tuvaletini yapan kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Battalgazi Mahallesi'nde çocukların oyun oynadığı parkta bir şahıs kaydırakların arkasına büyük tuvaletini yaparak uzaklaşıyor" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.T. (28) polis ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Kayseri'ye 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak
        Kayseri'ye 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak
        ERÜ Hastaneleri'nde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        ERÜ Hastaneleri'nde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        Başkan Erkan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Başkan Erkan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Yeniköy Mahallesi'nde Pirdede Kur'an Kursu hizmete açıldı
        Yeniköy Mahallesi'nde Pirdede Kur'an Kursu hizmete açıldı
        Yeniköy Mahallesi'ndeki Pirdede Kur'an Kursu hizmete girdi
        Yeniköy Mahallesi'ndeki Pirdede Kur'an Kursu hizmete girdi
        Protokolü buluşturan açılış Enkap Ambalaj'ın yeni mağazası açıldı
        Protokolü buluşturan açılış Enkap Ambalaj'ın yeni mağazası açıldı