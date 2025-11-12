Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi.
Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.
Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.