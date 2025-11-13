Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri'de, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için ihaleye katılacak firma yetkililerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:05
        Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kayseri'de, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için ihaleye katılacak firma yetkililerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Etüt Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker sunum yaptı.

        Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Murat Uğur ise ihaleyle ilgili bilgi verdi.

        Belediye yetkilileri, proje ve ihaleye yönelik soruları da cevapladı.

        Firma yetkilileri, toplantı sonrası Kartal Kavşağı'na giderek, projeyi yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

