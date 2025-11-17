Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.