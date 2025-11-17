Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 17.11.2025 - 01:34 Güncelleme: 17.11.2025 - 01:39
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

