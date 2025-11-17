Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sinan Kütüphanesi Kocasinan ilçesinin 7 farklı noktasında hizmet veriyor

        Kocasinan ilçesinin 7 farklı noktasında hizmet veren Sinan Kütüphanesi, her yaştan vatandaştan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:28
        Sinan Kütüphanesi Kocasinan ilçesinin 7 farklı noktasında hizmet veriyor
        Kocasinan ilçesinin 7 farklı noktasında hizmet veren Sinan Kütüphanesi, her yaştan vatandaştan ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kütüphane, modern tasarımları ve ferah çalışma alanlarıyla özellikle öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma süreçlerine katkı sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri nitelikli sosyal ve kültürel alanlarla donattıklarını ifade etti.

        Belediye olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçmadan tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Her yaştan öğrenciye hitap eden Sinan Kütüphanesi, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da eğitim ve öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

