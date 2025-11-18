Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kasımda yağan kar Erciyes'te kayak keyfi için geri sayımı başlattı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na yağan kar, yeni sezon için umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımda yağan kar Erciyes'te kayak keyfi için geri sayımı başlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na yağan kar, yeni sezon için umut oldu.

        Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip merkez, toplam 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferik hattı, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle yeni sezona hazır hale getirildi.

        Pistleri 15 Kasım'da yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezi, yeni sezon için gün sayıyor.

        Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanları, kar kalitesi, teknik yapısı ve doğasıyla dikkati çeken Erciyes Kayak Merkezi, pek çok spor organizasyonuna da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        - "Yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı oluştu"

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

        Geçen yıl 30 Kasım'da sezonu açtıklarını anımsatan Elcuman, bu sene yağan karın kendilerini ümitlendirdiğini belirtti.

        Elcuman, erken kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını dile getirerek, "Erciyes yine beyaz gelinliğine büründü, yine bembeyaz bir hal aldı. Çok şükür, birkaç gündür güzel kar yağışı oldu. Öyle olunca yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı oluştu." dedi.

        Yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Elcuman, şunları kaydetti:

        "İnşallah yine 30 Kasım veya aralığın ilk haftalarında sezonu açmak istiyoruz. Bu hafta biraz havalar iyi gözüküyor ama gelecek haftadan sonra yine soğuyor. Kar çok önemli. Karın doğal olarak yağması ve pistleri hazırlamamız çok önemli ama biz biliyorsunuz master plan dahilinde yapılan bir kış turizm merkeziyiz. Öyle olunca pistlerimizin yüzde 54'ünü yapay karla kaplayabiliyoruz. Özellikle tatilcilere ve otelcilerimize kar garantili bir sezon vadediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber yapay karlamaya da çok yakında başlayacağız ve geçen sene olduğu gibi erken bir şekilde sezonu açmayı umuyoruz."

        - Geçen sezon 3 milyon kişiyi ağırladı

        Elcuman, geçen sezon Polonya, Çekya, Rusya, İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden yaklaşık 3 milyona yakın turist ağırladıklarını ifade etti.

        Bu sene de hareketli ve yoğun bir sezon beklediklerini belirten Elcuman, otellerin, tesislerin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

        Yapılan hazırlıkların önemine değinen Elcuman, geçen sezonun ziyaretçi sayısındaki rekoru kırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Başkan Öztürk: "Yahyalı'mızdan Türkiye enerjisine 900 megavatlık katkımız v...
        Başkan Öztürk: "Yahyalı'mızdan Türkiye enerjisine 900 megavatlık katkımız v...
        Diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hizmete girdi
        Diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hizmete girdi
        Sultan Sazlığı'ndan Avrupa'ya kamış ihracatı
        Sultan Sazlığı'ndan Avrupa'ya kamış ihracatı
        Yazın serinleyebilmek için kar doldurulan kuyularda hazırlıklar başladı
        Yazın serinleyebilmek için kar doldurulan kuyularda hazırlıklar başladı
        Gaziosmanpaşaspor'da ayrılık
        Gaziosmanpaşaspor'da ayrılık