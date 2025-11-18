Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Hatay’da bir dizi temaslarda bulunarak şehir yöneticilerine nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

        İlk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Vali Masatlı'nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükkılıç, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü de ziyaret ederek, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinde yürütülen imar ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Öntürk'ün gayretlerini takdirle karşıladığını belirten Büyükkılıç,"Nazik misafirperverlikleri, samimiyetleri, Hatay’da deprem sonrası yürütülen imar ve altyapı çalışmalarındaki yoğun gayretleri için kendilerine teşekkür ediyor, şehre hizmetlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif

        Benzer Haberler

        Kasımda yağan kar Erciyes'te kayak keyfi için geri sayımı başlattı
        Kasımda yağan kar Erciyes'te kayak keyfi için geri sayımı başlattı
        Başkan Öztürk: "Yahyalı'mızdan Türkiye enerjisine 900 megavatlık katkımız v...
        Başkan Öztürk: "Yahyalı'mızdan Türkiye enerjisine 900 megavatlık katkımız v...
        Diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hizmete girdi
        Diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hizmete girdi
        Sultan Sazlığı'ndan Avrupa'ya kamış ihracatı
        Sultan Sazlığı'ndan Avrupa'ya kamış ihracatı
        Yazın serinleyebilmek için kar doldurulan kuyularda hazırlıklar başladı
        Yazın serinleyebilmek için kar doldurulan kuyularda hazırlıklar başladı
        Gaziosmanpaşaspor'da ayrılık
        Gaziosmanpaşaspor'da ayrılık