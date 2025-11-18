Kayseri'de Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin batısındaki trafik yükünü azaltacak DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nin hızla ilerlediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek adına başlatılan kavşak projesinde çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 295 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin, bölgedeki trafik ışıklarını kaldırarak akışı kesintisiz hale getireceğini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşımda daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşması için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.