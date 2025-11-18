Kayseri'de tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Kayseri'de tartıştığı oğlunun bıçakla yaraladığı baba hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
