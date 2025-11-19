Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:21 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D'nin (41) üst aramasını yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen K.D'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin ilk kadın çaycısıydı; oda başkanlığı seçimlerinin de ilk kadın...
        Kayseri'nin ilk kadın çaycısıydı; oda başkanlığı seçimlerinin de ilk kadın...
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla...
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla...
        Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu: 2 gözaltı Operasyonda çok mikt...
        Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu: 2 gözaltı Operasyonda çok mikt...
        Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı: 0.29 promil alkollü çıkan aday sürücünün...
        Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı: 0.29 promil alkollü çıkan aday sürücünün...
        Kayseri'de ehliyetsiz oto tamircisi, araç sahibinden habersiz test sürüşüne...
        Kayseri'de ehliyetsiz oto tamircisi, araç sahibinden habersiz test sürüşüne...
        Borcu olduğu iddia edilen şahıs intihar etti Kayseri'de 24 yaşındaki şahıs...
        Borcu olduğu iddia edilen şahıs intihar etti Kayseri'de 24 yaşındaki şahıs...