Kayseri'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.E. ve S.Ü. yakalandı.
Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
