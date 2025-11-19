Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:55
        Kayseri'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.E. ve S.Ü. yakalandı.

        Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

