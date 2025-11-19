Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mobil Dijital Gençlik Merkezinin ilk durağı İncesu ilçesi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde hayata geçirdiği "Mobil Dijital Gençlik Merkezi"nin ilk durağı İncesu ilçesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:11
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde hayata geçirdiği "Mobil Dijital Gençlik Merkezi"nin ilk durağı İncesu ilçesi oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hibe şeklinde Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından topluma kazandırılan "Mobil Dijital Gençlik Merkezi" İncesu'daki öğrencilerle buluştu.

        Mobil Dijital Gençlik Merkezi ile 700 öğrenci mikroskop atölyesi, VR gözlük, makey makey, m-bot, robot sergileri, mobil planetaryum ve gösteri deneyleri gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

        Faaliyette öğrencilere, TÜBİTAK dergi ve bilim merkezi kitapçığı dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir, "Mobil Dijital Gençlik Merkezi"nin ilk defa ilçeleri ziyaret ettiğini ifade etti.

        Bilimsel farkındalık kazandırmanın önemli olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Dijital Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Avrupa Birliği desteği ile şehrimize kazandırdığımız mobil tırımız İncesu’da çocuklarla buluştu. Bilim dolu bir etkinlik olsun istiyoruz. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Mobil planetaryumumuz da burada. Bilim Merkezi ekibimizle geldik."

        Etkinliğe İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de katıldı.

