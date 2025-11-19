Büyükşehir Belediyesinin "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi"ne ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025'te, tarihi dokuyu modern yaşamla buluşturan "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" ile "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülünün sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etabı 950 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen, 2,22 hektarlık riskli alanda yürütülen proje, bölgeyi yenileyip modernize ederken, vatandaşların sosyal ve modern yaşam ihtiyaçlarına en uygun ortamları oluşturmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi adına ödülü teslim alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, bu önemli başarının ardındaki emeğe ve vizyona dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sadece binaları değil, şehrin ruhunu, tarihi hafızasını dönüştürme misyonuyla çalıştıklarını belirten Türkmen, tarihi dokuyu koruyarak modern ve güvenli bir gelecek inşa etme çabalarının KentFest 2025 gibi bir organizasyon tarafından tescillenmesinden onur duyduklarını kaydetti.