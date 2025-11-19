Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinin "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi"ne ödül

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025'te, tarihi dokuyu modern yaşamla buluşturan "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" ile "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi"ne ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025'te, tarihi dokuyu modern yaşamla buluşturan "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" ile "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülünün sahibi oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etabı 950 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen, 2,22 hektarlık riskli alanda yürütülen proje, bölgeyi yenileyip modernize ederken, vatandaşların sosyal ve modern yaşam ihtiyaçlarına en uygun ortamları oluşturmayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesi adına ödülü teslim alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, bu önemli başarının ardındaki emeğe ve vizyona dikkati çekti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sadece binaları değil, şehrin ruhunu, tarihi hafızasını dönüştürme misyonuyla çalıştıklarını belirten Türkmen, tarihi dokuyu koruyarak modern ve güvenli bir gelecek inşa etme çabalarının KentFest 2025 gibi bir organizasyon tarafından tescillenmesinden onur duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'dan organ bağışına destek
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'dan organ bağışına destek
        Sosyal medyada 'altın renkli 25 kuruş'ların yüksek fiyata satılmasına kolek...
        Sosyal medyada 'altın renkli 25 kuruş'ların yüksek fiyata satılmasına kolek...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 'En İyi Tarihi Alan Dönüşümü' ödülü
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 'En İyi Tarihi Alan Dönüşümü' ödülü
        Kocasinan'da akıllı kavşak uygulaması trafiği rahatlatıyor
        Kocasinan'da akıllı kavşak uygulaması trafiği rahatlatıyor
        Kayseri'de 1,5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de 1,5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı