AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'dan organ bağışına destek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek e-Devlet üzerinden organ bağışçısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Cıngı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

Cıngı, ziyarette e-Devlet uygulaması üzerinden organ bağışında bulundu.

Vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Cıngı, "Organ Bağışı Haftası vesilesiyle uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim organ bağışını, İl Sağlık Müdürümüzle e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirdim. Organlarımızın bir çocuğun tebessümüne, bir annenin ya da bir teyzemizin sağlığına vesile olabileceğini düşünerek herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Erşan da Cıngı'ya organ bağışı konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek, organ bağışının hayat kurtaran bir iyilik hareketi olduğunu kaydetti.