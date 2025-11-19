Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da akıllı kavşak uygulaması trafiği rahatlatıyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akıllı kavşak sayısını artırarak modern ulaşım altyapısını güçlendireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:25
        Kocasinan'da akıllı kavşak uygulaması trafiği rahatlatıyor
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akıllı kavşak sayısını artırarak modern ulaşım altyapısını güçlendireceklerini bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, "yol medeniyettir" anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini, akıllı kavşak uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla Kayseri trafiğinde çok daha akıcı ve düzenli bir yapının oluşacağını belirtti.

        Daha güvenli ve konforlu bir Kayseri için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Fen İşleri Müdürlüğümüz, Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine veya önemli noktalara kazandırdığımız yeni kavşaklar, bölgemizin gelişimine ciddi katkılar sunuyor. Bu yatırımlar sayesinde hem sürücülerimiz hem de yayalarımız daha güvenli, daha düzenli ve daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşuyor. Amacımız, bölgemizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım ortamı sunmak. Bu nedenle akıllı kavşak sayımızı artırarak modern ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

