Kocasinan'da akıllı kavşak uygulaması trafiği rahatlatıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akıllı kavşak sayısını artırarak modern ulaşım altyapısını güçlendireceklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, "yol medeniyettir" anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini, akıllı kavşak uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla Kayseri trafiğinde çok daha akıcı ve düzenli bir yapının oluşacağını belirtti.

Daha güvenli ve konforlu bir Kayseri için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüz, Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine veya önemli noktalara kazandırdığımız yeni kavşaklar, bölgemizin gelişimine ciddi katkılar sunuyor. Bu yatırımlar sayesinde hem sürücülerimiz hem de yayalarımız daha güvenli, daha düzenli ve daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşuyor. Amacımız, bölgemizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlarımıza daha rahat bir ulaşım ortamı sunmak. Bu nedenle akıllı kavşak sayımızı artırarak modern ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğiz."