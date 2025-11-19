Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnaflarının talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esnafın şehri temsil ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sizin oradaki davranışınız, bakışınız, yaklaşımınız ve müşteriye olan ilginiz olumlu ya da olumsuz dalga dalga yayılıyor, bunu unutmayın. Bereketiniz de sizin böyle çoğalır. Olayı böyle görmek lazım. Değerli başkanımızın şahsında tüm heyetinizi bağrımıza basıyoruz. Bir başkandan öte ağabeyiniz olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman sizlerin yanında yer aldık, almaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz."