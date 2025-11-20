Habertürk
        Kayseri'de 17 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 17 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:23
        Kayseri'de 17 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

