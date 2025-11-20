Kayseri'de 17 hükümlü yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
