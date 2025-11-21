Erciyes Üniversitesi'nde "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Çalıştayı" başladı

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) düzenlenen "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Çalıştayı" başladı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite bünyesindeki pek çok fakültenin önemli projelere imza attığını söyledi.

Kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir kampüs yapısına sahip araştırma üniversitesi konumundaki ERÜ'nün projelerine örnekler veren Altun, Yapay Zeka Araştırma Merkezine çeşitli katkılar verdiklerini ve buradaki çıktıların sonuçlarını heyecanla beklediklerini belirtti.

Bal arılarının davranışından ilham alarak yapay zeka konusunda bulduğu ve Artifical Bee Colony (ABC) adını verdiği yöntemi şu anda dünyada farklı alanlarda çok sayıda problemin çözümü için kullanılan ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa da bilim insanlarının verilerle konuştuğunu, bir bilimsel gelişmenin etkilerini kısa sürede görmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Türk dermatolog Hulusi Behçet'in, "Behçet" hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olarak tarihe geçtiğini anımsatan Karaboğa, "20 yıl önce bu algoritmayı geliştirdiğimde ben bu kadar iyi olduğunu zaten biliyordum. Hatta o heyecanı çok iyi hatırlıyorum ama bu şekildeki bir iddiayla o zaman çıksak elbette ki çok farklı anlaşılırdı. 1937 yılından sonra dünyada bizi bilim arenasında temsil eden en etkili buluş olduğunu söylersem yanlış olmaz." diye konuştu.

Yaklaşık 35 yıldır yapay zekayla uğraştığını belirten Karaboğa, "Bilimde, bilgide, teknolojide eğer ileri seviyede olmazsak her an zulme maruz kalacağız. Biz bunu biliyoruz, Anadolu böyle bir yer." dedi.

Çalıştay, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.