Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçikler için düzenlenen anma programında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, düzenlenen anma programda şehit aileleri ve vatandaşlarla buluştu.

İl protokolü ve şehit aileleriyle Ahmet-Ayşe İnci Camisi'nde akşam namazının ardından dualar edildi.

Namazın ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından şehitler için dua edildi.

Çiçek, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve silah arkadaşlarıyla onları dualarla andıklarını ifade etti.

Büyükkılıç ise millet olarak derin bir acı içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyük, Allah sabrınızı ve gücünüzü arttırsın. Siz canlarımıza, kardeşlerimize sabırlar diliyorum. 20 şehidimiz, 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü, hepimizi yaktı. Sabredeceğiz. Ay-yıldızlı Türk bayrağımız altında birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."