Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle bir araya geldi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçikler için düzenlenen anma programında şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçikler için düzenlenen anma programında şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, düzenlenen anma programda şehit aileleri ve vatandaşlarla buluştu.

        İl protokolü ve şehit aileleriyle Ahmet-Ayşe İnci Camisi'nde akşam namazının ardından dualar edildi.

        Namazın ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından şehitler için dua edildi.

        Çiçek, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve silah arkadaşlarıyla onları dualarla andıklarını ifade etti.

        Büyükkılıç ise millet olarak derin bir acı içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Acımız çok büyük, Allah sabrınızı ve gücünüzü arttırsın. Siz canlarımıza, kardeşlerimize sabırlar diliyorum. 20 şehidimiz, 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü, hepimizi yaktı. Sabredeceğiz. Ay-yıldızlı Türk bayrağımız altında birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Yargıtay, oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldüren babaya verilen cez...
        Yargıtay, oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldüren babaya verilen cez...
        Kayserispor 2. kez kazanmak istiyor
        Kayserispor 2. kez kazanmak istiyor
        Erciyes Üniversitesi'nde "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Ça...
        Erciyes Üniversitesi'nde "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Ça...
        Melikgazi Belediyesi, kazandıran finans modeli ile ev sahibi yaptı
        Melikgazi Belediyesi, kazandıran finans modeli ile ev sahibi yaptı
        Hayırsever ayakkabı tamircisi Utanarak başladığı mesleğinde yıpranmış ayakk...
        Hayırsever ayakkabı tamircisi Utanarak başladığı mesleğinde yıpranmış ayakk...
        Türk ve Koreli arkeologlardan 4 bin yıl önce Anadolu'nun en görkemli binası...
        Türk ve Koreli arkeologlardan 4 bin yıl önce Anadolu'nun en görkemli binası...