Talas'ta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, dolandıcılık konusunda bilgilendirilecek

Talas Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırlanan "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimleriyle teknolojinin sunduğu imkanlardan güvenli ve bilinçli şekilde yararlanılmasını amaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde akıllı telefonların doğru kullanılması, mesaj ve arama yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin tanınması, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Alanında uzman emniyet yetkilileri tarafından günlük hayattan örneklerle vatandaşların karşılaşabileceği riskler ve korunma yöntemleri anlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyüklerin dijital hayatta kendilerini güvende hissetmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların teknoloji ile barışık olması ve dijital dünyanın kötü niyetli tuzaklarına karşı bilinçlenmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Talas’ta güvenli ve huzurlu bir yaşam için her alanda olduğu gibi dijital güvenlik konusunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz."