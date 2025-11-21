Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, dolandıcılık konusunda bilgilendirilecek

        Talas Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırlanan "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimleriyle teknolojinin sunduğu imkanlardan güvenli ve bilinçli şekilde yararlanılmasını amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, dolandıcılık konusunda bilgilendirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırlanan "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimleriyle teknolojinin sunduğu imkanlardan güvenli ve bilinçli şekilde yararlanılmasını amaçlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde akıllı telefonların doğru kullanılması, mesaj ve arama yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin tanınması, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları gibi kritik başlıklar ele alınacak.

        Alanında uzman emniyet yetkilileri tarafından günlük hayattan örneklerle vatandaşların karşılaşabileceği riskler ve korunma yöntemleri anlatılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyüklerin dijital hayatta kendilerini güvende hissetmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların teknoloji ile barışık olması ve dijital dünyanın kötü niyetli tuzaklarına karşı bilinçlenmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Talas’ta güvenli ve huzurlu bir yaşam için her alanda olduğu gibi dijital güvenlik konusunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

        Eğitimler, 25 Kasım Salı günü saat 13.00'te Osmanlı Evi'nde ve 28 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Selçuklu Evi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam imkanları sağl...
        Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam imkanları sağl...
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle bir araya geldi
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle bir araya geldi
        Yargıtay, oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldüren babaya verilen cez...
        Yargıtay, oğlunun eski müvekkilini adliye önünde öldüren babaya verilen cez...
        Kayserispor 2. kez kazanmak istiyor
        Kayserispor 2. kez kazanmak istiyor
        Erciyes Üniversitesi'nde "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Ça...
        Erciyes Üniversitesi'nde "20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Ça...
        Melikgazi Belediyesi, kazandıran finans modeli ile ev sahibi yaptı
        Melikgazi Belediyesi, kazandıran finans modeli ile ev sahibi yaptı