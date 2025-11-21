Habertürk
        Melikgazi Belediyesi, 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi

        Melikgazi Belediyesi, 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi

        Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kentsel dönüşümle elde edilen Battalgazi ve Anbar Mahallelerinde bulunan 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi.

        Giriş: 21.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:34
        Giriş: 21.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:34
        Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kentsel dönüşümle elde edilen Battalgazi ve Anbar Mahallelerinde bulunan 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkanı sağlayan daireler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda ihale yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yeni daire satışları için ihalelerin devam edeceğini ifade etti.

        Kentsel dönüşüm kapsamında elde ettikleri daireleri vade farksız, fiyat artışı olmadan vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Birçok vatandaşımız daire alabilmek için bankadan kredi çekme yoluna gidiyordu. Bizler vatandaşımıza yüzde 25 peşinat, 36 eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkanı sağladık. Vatandaşımızın evine oturup borcunu ödemeye başlamasından zaman geçmesine rağmen peşin ödeme yapması halinde, borcunun kalan kısmından yüzde 30 indirim hakkı devam ediyor. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Belirli dönemlerde ihalelerimiz devam edecek."

