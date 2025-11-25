Kayseri'de 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.
Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, bir tırda 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
