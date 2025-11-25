Kayseri'de 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, bir tırda 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

