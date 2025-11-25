Habertürk
        Kayseri'de 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:02
        Kayseri'de 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
        Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

        Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, bir tırda 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

