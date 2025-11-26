Kayseri'de 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de "silahlı tehdit" suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
