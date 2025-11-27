Habertürk
        Kayseri'de kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:03
        Kayseri'de kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede öldü.

        TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde oturan kayınvalidesi M.M'yi (60) dün evinde aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürüp aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralayan polis memuru S.U. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.M. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan S.U. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

