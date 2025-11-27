AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'de temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaya, bir dizi program kapsamında geldiği Kayseri'de AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Kaya, AK Parti İç Anadolu Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nı yapmak için Kayseri'ye geldiklerini belirtti.

Kaya, ziyaretin önemini vurgulayarak "Özellikle bölge toplantımızı Kayseri'de yapmak istedik. Ulaşım açısından da rahat, diğer bölge illerin ulaşımı açısından da rahat. İnşallah partimizin 2028 sürecine dair verimli bir toplantı yaparız. Sosyal Politikalar Başkanlığımızın sahada gördüklerine yönelik o geri bildirimlere dönük çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İl Başkanı Okandan ise kentte yapılan çalışmalar hakkında Kaya'ya bilgi verdi.

Kaya, daha sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın ailelerini ziyaret etti.