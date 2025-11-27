Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 27.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:08
        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı
        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatı da hazır bulundu.

        Müşteki Tuba Yağmur, beyanında, kızının ruh sağlığının normal olduğunu söyledi.

        Olay günü kızının nişan yüzüğünü vermek için sanığın yanına gittiğini ifade eden anne, şöyle konuştu:

        "Geç kalınca telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Sanık, benim telefonda kendisi için söylediklerimi duymuş. Kızım tekrar arayarak, 'Anne Fehmi'yi zapt edemiyorum.' dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu kez sanık beni arayarak, 'Abla Yağmur' dedi. Olay yerine gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu, yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım ancak kurtaramadım. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum."

        Sanık Demirkollu ise savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Yağmur'un psikolojik sorunları vardı. Daha önce de intihara kalkışmıştı. Araçtan indi, bir elinde telefon bir elinde mont vardı. Arabadan inince Yağmur'un elindeki silahın kabzasını gördüm. Seslendim, panikledi. Elimi uzatıp namluyu çevirmek istedim ama olmadı. Silaha ben ateşlemedim. Elimden yaralandım. Onu ben öldürmedim. Suçsuz yere yatıyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak'ta, erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınıp tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

