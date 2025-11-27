Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatı da hazır bulundu.

Müşteki Tuba Yağmur, beyanında, kızının ruh sağlığının normal olduğunu söyledi.

Olay günü kızının nişan yüzüğünü vermek için sanığın yanına gittiğini ifade eden anne, şöyle konuştu:

"Geç kalınca telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Sanık, benim telefonda kendisi için söylediklerimi duymuş. Kızım tekrar arayarak, 'Anne Fehmi'yi zapt edemiyorum.' dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu kez sanık beni arayarak, 'Abla Yağmur' dedi. Olay yerine gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu, yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım ancak kurtaramadım. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum."