Kayseri'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranması bulunan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
