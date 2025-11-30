Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi Teknoloji Lisesi yapacak

        Melikgazi Belediyesi tarafından Köşk Mahallesi'nde Teknoloji Lisesi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:31 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi Teknoloji Lisesi yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi tarafından Köşk Mahallesi'nde Teknoloji Lisesi yapılacak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eğitime önem verdiklerini ve birçok okulu eğitim hayatına kazandırdıklarını ifade etti.

        Köşk Mahallesi'nde yapılacak projeyle ilgili bilgi veren Palancıoğlu, zemin ve 2 katlı binadan oluşacak lisede derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerin yer alacağını belirtti.

        Yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkanlarla donatılacak okulda aynı zamanda meslek sahibi bireylerin yetişmesini hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacak inşallah. Modern sınıflarımız ve teknoloji odaklı müfredatla hem öğrencileri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri'nin sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere konforlu, teknolojik ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağımız okulda her öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. İnşallah bu okulda geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları yetişecek. Okulda temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecek inşallah."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
        Kayseri'de kent merkezinde sağanak, Erciyes'te kar etkili oldu
        Kayseri'de kent merkezinde sağanak, Erciyes'te kar etkili oldu
        Erken teşhisle akciğer kanserini yenen hasta, tek akciğerle yaşamını sürdür...
        Erken teşhisle akciğer kanserini yenen hasta, tek akciğerle yaşamını sürdür...
        Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı
        Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı
        Kayserispor deplasmanda 240 gün sonra kazandı
        Kayserispor deplasmanda 240 gün sonra kazandı
        Talas'ta dijital dönüşüme stratejik adım
        Talas'ta dijital dönüşüme stratejik adım