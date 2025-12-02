Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Seyyid Burhaneddin vefatının 781. yıl dönümünde anılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Birlik Vakfı işbirliğinde Seyyid Burhaneddin'in 781. vefat yıl dönümü dolayısıyla 4-5 Aralık tarihlerinde "Seyyid-i Sırdan" temasıyla anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:37
        Seyyid Burhaneddin vefatının 781. yıl dönümünde anılacak
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Birlik Vakfı işbirliğinde Seyyid Burhaneddin'in 781. vefat yıl dönümü dolayısıyla 4-5 Aralık tarihlerinde "Seyyid-i Sırdan" temasıyla anma programı düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve KCETAŞ'ın da katkılarıyla gerçekleştirilecek program 2 gün sürecek.

        Programın ilk gününde 4 Aralık'ta saat 13.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda panel düzenlenecek.

        5 Aralık Cuma günü saat 19.30'da ise Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tasavvuf konseri ve sema mukabelesinde TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal Kayserilileri mest edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

