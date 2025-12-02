Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kızının erkek arkadaşını silahla öldüren sanığa 29 yıl 9 ay hapis cezası

        Kayseri'de kızının erkek arkadaşını tabancayla öldüren sanığa 29 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:25
        8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.A. (37), maktul O.C.G.'nin (17) müşteki ailesi, müşteki A.K.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Müşteki A.K.T. beyanında, maktul O.C.G.'yi tanıdığını, olay günü bu kişinin "beni vuracaklar" diyerek bulundukları araca bindiğini ve hızlıca uzaklaşmalarını istediğini öne sürdü.

        Başka bir arkadaşının aracı sürdüğünü ifade eden müşteki, "Tanımadığım sanık, aracıyla bizi takip ederek bize çarptı. Araçtan inince, elinde silahı "Sen misin?" dedi. Neyi sorduğunu anlamadım ama "Ben değilim" deyince diğer arkadaşıma yöneldi. O da aynı şeyi söyleyince araçta bulunan maktul O.C.G.'ye yöneldi. Kızı da yanındaydı. Aracın kapısını açtı, biz o esnada kaçmaya çalıştık. Silah sesi duydum. Döndüğümde O.C.G. araçta yatıyordu. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık ise savunmasında, maktulün 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle kızının olay öncesi intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

        Olayı duyunca karşı tarafla görüşüp bir hal yoluna koymaya çalıştığını ancak bir netice alamadığını öne süren sanık, şunları kaydetti:

        "Olay günü kızımı alıp şikayet için emniyete gidecektim. Kızımla konuştum, olayı bana anlattı. Giderken bir aracın içinde 2 kişinin bize baktığını fark ettim. Meğer arkadaşları bizi takip ediyormuş. Konuşmak için peşlerinden gittim, kaza oldu. Kızımdan, bu kişilerin silahlı olduğunu öğrendiğim için aracımdan silahımla indim. "O.C.G. kim?" diye sordum. Diğer araca yöneldim, bu kişi içindeydi. Ben de bindim. Kızıma ağır küfürler etti. Elimdeki silahı tuttu, o esnada silah patladı. Kasıtlı bir şey yapmadım, pişmanım. 1,5 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum."

        Mahkeme heyeti, sanık Ş.A.'ya "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi. Heyet ayrıca sanığı, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl, "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "basit yaralama" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Merkeze bağlı Talas ilçesinde 1 Temmuz 2024'te, iddiaya göre arkadaşlarıyla otomobille gezen kuaför O.C.G, kaldırımda yürürken gördüğü kız arkadaşı T.A.'nın yanına gitmişti. O.C.G'yi gören T.A.'nın babası Ş.A. ise kızını aracına alarak arkadaşının aracıyla kaçmaya çalışan maktulün bulunduğu otomobili çarparak durdurmuştu.

        Ş.A.'nın tabancayla vurarak ağır yaraladığı O.C.G. kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 46 gün sonra Adana'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

