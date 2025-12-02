Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve adli para cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:36
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.P. ve sanık avukatları hazır bulundu. Tedavi gören diğer sanık B.E. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Y.P, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, 2 sanığa da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 187 bin 500'er lira adli para cezası verdi.

