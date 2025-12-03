Başkan Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı’nda yer alan Kayseri Halk Ozanları Kültürevi’nde düzenlenen programa katılan Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, yaptıkları hizmetlerle her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizler hayatın her anında, yılın 365 günü sizlerle birlikteyiz. Ancak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu farkındalığı yeniden vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Zihinsel, bedensel ve farklı birçok engel grubumuz var. Her birinizin, hayatın size sunduğu zorluklara rağmen gösterdiğiniz azim, mücadele ve bunu bir fırsata dönüştürme çabanız takdire şayandır. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum."

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadircan Gökalp ise Çolakbayrakdar'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.