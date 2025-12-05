Kayseri'de "Ambulans Rallisi"nde dereceye giren ekiplere ödülleri verildi

Kayseri'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen "Ambulans Rallisi", düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada Yahyalı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu birinciliği, Kocasinan 3 Nolu İstasyon ikinciliği, Kocasinan 8 Nolu İstasyon ise üçüncülüğü elde etti.

Düzenlenen törende, dereceye giren istasyon ekiplerine kupaları takdim edilerek, yarışmaya katılan ekiplere de günün anısına katılım belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Acil sağlık hizmetlerinin zamanla yarışılan ve her saniyenin değerli olduğu bir alan olduğunu anlatan Erşan, şunları kaydetti:

"Sizlerin olay yeri yönetimi ve vaka yaklaşımlarınızdaki başarılarınızla gurur duyuyor, hepinize teşekkür ediyorum. Bu nedenle mesleki bilgi, beceri ve koordinasyon, süreçlerin hatasız yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Ambulans Rallisi gibi organizasyonlar, ekiplerimizin sahadaki gerçek vakalara en yakın ortamda kendilerini sınamalarına imkan tanıyor. Bu hem profesyonel gelişime katkı sağlıyor hem de acil sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da ileriye taşıyor."