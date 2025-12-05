Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi, Sakarçiftliği, Akdam, Yukarımahalle, Yenimahalle, Yediağaç, Aşağımahalle, Erciyes, Beğendik, Ortamahalle, Karpuzsekisi ve Akyazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özdoğan, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, kış mevsimi sebebiyle ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kış kapıya dayanırken, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ilk ağızdan duymak için muhtarlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın talepleri, mahallenin öncelikleri ve kış hazırlıkları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Her bir muhtarımızdan gelen talepleri, ilgili birimlerimizin müdürleriyle birlikte tek tek not ettik. Çözümler için hemen süreci başlattık. İlçemizde her işimizin merkezinde vatandaşımız var."