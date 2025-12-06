Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Kutay Tek, okçulukta Türkiye şampiyonu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcularından Kutay Tek, Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ Spor Kulübü sporcularından Tek, 3-7 Aralık tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şampiyon sporcu Tek ve antrenörü Emre Çömez'i tebrik etti.

Gençlerle gurur duyduklarını belirten Büyükkılıç, "Sporcumuzun elde ettiği başarı göğsümüzü kabarttı. Bu şehrin tüm gençlerinin daima yanındayız ve en güçlü şekilde destekçisiyiz. Sporcumuzu alnından öpüyor, kutluyorum. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.