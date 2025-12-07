Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinden personeline dijital dönüşüm eğitimi

        Talas Belediyesi, "Talas'ta Dijital Dönüşüme Stratejik Adım" başlığıyla personeline eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:54
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Talas'ta Dijital Dönüşüme Stratejik Adım" başlığıyla Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitimin ikinci oturumu tamamlandı.

        Belediyenin yeni dönemde uygulayacağı iletişim stratejilerinin anlatıldığı eğitimde, belediye personeli bilgilendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitimin koordinatörü Ahmet Hamurcu, Talas 5.0 dijital dönüşümün nasıl uygulanacağına odaklandıklarını ifade etti.

        Hamurcu, dijital dönüşümün yalnızca teknolojiyle değil insan odağıyla mümkün olduğunu belirterek, “Endüstri 1.0'dan 4.0'a kadar teknoloji sürekli gelişti ancak toplum 5.0 ya da endüstri 5.0 süreci bize şunu gösterdi, insanın dokunuşu olmadan gerçek bir dijital dönüşüm mümkün değil. Sadece bir post paylaşmak ya da reels videosu üretmek iletişim değildir. Yapılan her hamle birbiriyle bağlantılı, birbirini tetikleyen bir sistemin parçasıdır. Bu nedenle tüm dijital platformlarda dört temel hedefimiz var, elde etmek, dönüştürmek, büyütmek ve ölçmek." ifadelerini kullandı.

