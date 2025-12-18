Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlenecek

        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik "Bilimsel Basamak Eğitimi" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:52
        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlenecek
        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik "Bilimsel Basamak Eğitimi" gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek eğitime, sağlık alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek.

        Katılımcılar, eğitimle bilimsel araştırma süreçlerinde daha donanımlı hale gelecek ve akademik yazım konusunda önemli beceriler kazanacak.

        20-21 Aralık'ta düzenlenecek eğitime katılmak isteyenler, başvuru formu doldurarak kayıtlarını yaptırabilecek.

