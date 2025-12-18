Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi çevresine vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı ve spor yapabilecekleri projeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:32
        Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi çevresine vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı ve spor yapabilecekleri projeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

        Bu kapsamda toplam 35 milyon 579 bin lira maliyetle Şehir Hastanesi çevresine, 36 bin metrekare yeşil alan, 20 bin metrekare parke yürüyüş yolu, 1200 metrelik akrilik kaplama koşu pisti, 30 kamelya, 1 açık hava basketbol sahası, 4 çocuk oyun alanı ve 4 açık hava aletli spor alanı yapılacak.

        Öte yandan, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bölgeye 1250 çınar, atlas sediri, ıhlamur, mavi ladin, leylandi, süs eriği ve süs kirazı gibi yapraklı, ibreli, çalı ve şekilli bitki dikimi yaptı.

        ​​​​​​​Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

