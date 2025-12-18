Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi çevresine vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı ve spor yapabilecekleri projeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda toplam 35 milyon 579 bin lira maliyetle Şehir Hastanesi çevresine, 36 bin metrekare yeşil alan, 20 bin metrekare parke yürüyüş yolu, 1200 metrelik akrilik kaplama koşu pisti, 30 kamelya, 1 açık hava basketbol sahası, 4 çocuk oyun alanı ve 4 açık hava aletli spor alanı yapılacak.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bölgeye 1250 çınar, atlas sediri, ıhlamur, mavi ladin, leylandi, süs eriği ve süs kirazı gibi yapraklı, ibreli, çalı ve şekilli bitki dikimi yaptı.

​​​​​​​Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.