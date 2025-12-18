Erciyes Üniversitesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek düzeyde teorik ve uygulama bilgisine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi, öğrencilerin Çelebi Hava Servisi bünyesinde sertifikalı eğitim alması ve istihdam programları dahilinde işe alımlarda öncelikli olmaları sağlanacak.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Çelebi Hava Servisi Güney Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Kulaksızoğlu katıldı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.