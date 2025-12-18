Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi'ne otobüs seferleri düzenleyecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonları otobüs seferleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi'ne otobüs seferleri düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonları otobüs seferleri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne sunulacak ulaşım seferleriyle kayakseverlere kolaylık sağlanacak.

        Cumartesi ve pazar günleri, Kaleönü duraklarından kalkacak 004 hat kodlu otobüsler, saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de Erciyes Kayak Merkezi'ne hareket edecek.

        Erciyes'ten kent merkezine dönüş saatleri ise 15.00, 16.00 ve 17.00 olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Erciyes Üniversitesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü i...
        Erciyes Üniversitesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü i...
        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlen...
        Kayseri'de sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlen...
        Otomobilin kafeye daldığı kaza kamerada
        Otomobilin kafeye daldığı kaza kamerada
        'Türkiye'de her 100 çocuktan 10'unda disleksi görülüyor'
        'Türkiye'de her 100 çocuktan 10'unda disleksi görülüyor'
        Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım
        Büyükşehir Belediyesinden 35 milyon 579 bin liralık yatırım
        Uzmanından "yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığı" uyarısı
        Uzmanından "yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığı" uyarısı