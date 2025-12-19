Talas'ta "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da üç ayların bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Üç ayların İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Yalçın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, manevi hassasiyetleri diri tutan özel zamanlar olduğunu belirtti.

Kayseri İl Müftülüğü ve Talas Belediyesi tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından din görevlileri ilahiler okudu.

