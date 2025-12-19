Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Üç Ayları Karşılama Programı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Üç Ayları Karşılama Programı" yapıldı.

        Kayseri İl Müftülüğü ve Talas Belediyesi tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından din görevlileri ilahiler okudu.

        Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, manevi hassasiyetleri diri tutan özel zamanlar olduğunu belirtti.

        Üç ayların İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Yalçın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da üç ayların bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Tüketiciler Birliği "bilinçli tüketici dersi" için her türlü desteğe hazır
        Tüketiciler Birliği "bilinçli tüketici dersi" için her türlü desteğe hazır
        Yetenek taramasında keşfedilen Hale Derya, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyona...
        Yetenek taramasında keşfedilen Hale Derya, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyona...
        Başkan Büyükkılıç'tan genç girişimcilere tam destek
        Başkan Büyükkılıç'tan genç girişimcilere tam destek
        Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor: 1 - Adana 01 FK: 3
        Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor: 1 - Adana 01 FK: 3
        Hacılar bezi, coğrafi işaret olma yolunda
        Hacılar bezi, coğrafi işaret olma yolunda
        Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
        Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon