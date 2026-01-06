Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaf ile vatandaşlara tatlı ikram eden Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Çocuklarla da bir araya gelen Büyükkılıç, kendileriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Büyükkılıç'a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen eşlik etti.
