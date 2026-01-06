Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaf ile vatandaşlara tatlı ikram eden Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Çocuklarla da bir araya gelen Büyükkılıç, kendileriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

        Büyükkılıç'a ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir, 2025'te afet farkındalık eğitimleri ve teknik çalışmala...
        Kayseri Büyükşehir, 2025'te afet farkındalık eğitimleri ve teknik çalışmala...
        Her maile izin vermeyin Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu: "Servis sağlayıcıla...
        Her maile izin vermeyin Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu: "Servis sağlayıcıla...
        Büyükşehir, 2025 yılında 842 bin sporseveri buluşturdu: Sporun merkezi Kays...
        Büyükşehir, 2025 yılında 842 bin sporseveri buluşturdu: Sporun merkezi Kays...
        Melikgazi'den ilçeye vizyon katan birbirinden güzel sosyal tesisler
        Melikgazi'den ilçeye vizyon katan birbirinden güzel sosyal tesisler
        Bozkırdaki çocuklar belediyenin desteğiyle kulaç atmayı öğreniyor
        Bozkırdaki çocuklar belediyenin desteğiyle kulaç atmayı öğreniyor
        Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü; Süper Lig ekibinin stadyumunun zemin...
        Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü; Süper Lig ekibinin stadyumunun zemin...