        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi, 22 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:03
        Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi, 22 kişi yaralandı
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

        Mehmet Şirin'in kullandığı ve İstanbul'dan Malatya'ya gittiği öğrenilen 34 FLS 040 plakalı midibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Midibüstekilerin, Malatya'ya bir yakınlarının cenazesini defnetmek üzere gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

