        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapandı

        Kayseri-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:25
        Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapandı
        Kayseri-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

