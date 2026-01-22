Habertürk
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:55 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:55
        Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Anayurt Mahallesi'nde durdurulan Z.Y'nin üst aramasında 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

