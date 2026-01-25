Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Ömrünü muaythai ve kickboksa adayan milli antrenör, şampiyon sporcular yetiştiriyor

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 53 yaşındaki milli antrenör Yücel Haspolat, 36 yıldır gönül verdiği muaythai ve kickboksta şampiyon sporcular yetiştiriyor.

        25.01.2026 - 11:03
        Ömrünü muaythai ve kickboksa adayan milli antrenör, şampiyon sporcular yetiştiriyor
        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 53 yaşındaki milli antrenör Yücel Haspolat, 36 yıldır gönül verdiği muaythai ve kickboksta şampiyon sporcular yetiştiriyor.

        Henüz 17 yaşında kickboks ve muaythaiye gönül veren Haspolat, haftanın 6 günü, çırak olarak çalıştığı marangozdan çıkıp arkadaşlarıyla yaklaşık 45 dakika yol yürüyerek spor salonuna gitmeye başladı.

        Pamuk tarlasında çalışmak için gittiği Adana'da özel maçlara çıkan ve sonrasında Kayseri'ye dönerek evlenen Haspolat, kickboks, muaythai ve wushu branşlarında kendisini geliştirdi.

        Katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanan Yücel Haspolat, gösterdiği performansla önce sporcu, ardından antrenör olarak milli takımda yer aldı.

        Antrenöründen 2008'de devraldığı salonda 100'den fazla milli sporcu yetiştiren 4 çocuk babası Haspolat, ülkeye geleceğin şampiyonlarını kazandırmaya devam ediyor.




        - "Şampiyon çıkartınca dünyalar benim oluyor"

        Yücel Haspolat, AA muhabirine, genç yaşta yokluk içinde başladığı sporda başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

        2008'de devraldığı spor salonuyla hayatının değiştiğin vurgulayan Haspolat, şunları kaydetti:

        "O yıldan sonra, 'Bu iş böyle olmuyor, mutlaka milli takımı görmemiz gerekiyor.' dedim ve ilk 2010'da Ozan Ünlü'yü milli takıma verdim. 2012'de de ben milli takıma gittim. Artık milli takıma sporcu vermeye başladım. Dünya şampiyonları çıkarmaya başladım. Avrupa maçları için milli takıma sporcu göndermeye başladım. Allah'a şükür her sene milli takıma sporcu gönderdim. İsimlerini hatırlamam çok zor ama 100'den fazla sporcu vermişimdir. Şampiyon çıkartınca dünyalar benim oluyor. Dünya ve Avrupa şampiyonları çıktığı zaman gururlanıyorsun, mutlu oluyorsun. İstiklal Marşı'mızı okuttukça, bayrağımızı dalgalandırdıkça gözlerimizden yaşlar akıyor."




        - "Buralara geleceğim hayalimde yoktu"

        Yetiştirdiği sporculardan Mertcan Yıldırımer'in dünya şampiyonu olduğunda gururlandığını anımsatan Haspolat, "Buralara geleceğim hayalimde yoktu. Kendimi geliştirip iyi bir sporcu olmayı hedefliyordum ama Allah'a çok şükür şu anda milli takım antrenörlüğü yapıyorum, milli sporcularım oluyor. Onlar bizim evlatlarımız. Bundan sonra onlar için mücadelemi vereceğim." diye konuştu.

        36 yıldır sporun içinde olduğunu anlatan Haspolat, "Her şey Türkiye, milli takım, bayrak, İstiklal Marşı için. Mücadelemizi veriyoruz. Bu sene de hedefim şampiyonlar çıkarmak." dedi.

        Kayseri'de hizmet veren 35 muaythai kulübünde aktif spor yapan 900 sporcudan 400'ünün lisanslı olduğunu ifade eden Haspolat, sporculardan branşlarıyla ilgili lisans almalarını istedi.

