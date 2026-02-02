Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de zabıtaya toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi

        Kayseri'de zabıtaya toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeline yönelik toplumsal olaylara müdahale eğitimi düzenlendi.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:53
        Kayseri'de zabıtaya toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıtalara, biber gazı kullanımı ve müdahele eğitimi ile savunma amaçlı teçhizatların kullanımı eğitimi verildi.

        Eğitimde, savunma amaçlı teçhizatların kullanımı, teorik ve pratik olarak da gösterildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Özpolat, eğitimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Özpolat, "Eğitim faaliyetleri, kamu düzeninin sağlanması sürecinde görev yapan personellerimizin mesleki yeterliliğini attırmayı, olaylara etkin, kontrollü ve profesyonel bir şekilde müdahale edilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.






